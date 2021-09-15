Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:







"İki iyi takım, iyi oyuncular, güzel stadyum, iyi saha. İyi bir maç olacak. İnanıyorum ki çok iyi taraftarlarda olacak. Takımımımda teknik olarak kaliteli bir takım bekliyorum. Play-off'larda gösterdiğimiz öz güveni burada göstermemiz gerekiyor. Hangi ülkeye gidersek gidelim çok fazla taraftarımız var. Yarın ki maçtan isteğim taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım görmek."





"Sivasspor maçından sonraki süremizi rejenerasasyon için geçirdik. Kolay değil. Sakatlıktan dönen oyuncuların da adım adım katılmasını istedik. Dolayısıyla bu maç için hazırlıklarımız teoriler üzerineydi. Ama hazırız, iyi bir takıma karşı oynamak için hazırız. Kendi kimliğimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Frankfurt'ta aynı şekilde oyununu yansıtmaya çalışacak."





"Mesut yarın oynamak için çok hırslı ve takımına yardımcı olmak istiyor. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için kulüp için çok önemli bir oyuncu."



