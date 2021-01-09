Samanyolu Haber /Gündem / Vitrin mankeni değil, Boğaziçiliyim /09 Ocak 2021 23:37

Vitrin mankeni değil, Boğaziçiliyim

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin "Soyanlara yuh, yuh" klibinde görünen başörtülü bir öğrenciye hakaret etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak tayin ettiği Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ederken, öğrenciler Mahzuni Şerif’in "Yuh Yuh" parçasını Melih Bulu için yeniden yorumladı ve klip çekti.

AKP'li isimler söz konusu klipte yer alan başörtülü öğrencilere hakaret etti.

"VİTRİN MANKENİ DEĞİL, BOĞAZİÇİLİYİM"

AKP'de daha önce il başkanlığı yapmış ve şu anda Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç, söz konusu klipteki başörtülü bir öğrenciyi hedef alarak, "Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş!" diye yazdı.

Ardıç'a şahsi Twitter hesabında cevap veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin, "Vitrin mankeni değil, sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz." diye yazdı.


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