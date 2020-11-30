Samanyolu Haber /Gündem / Viyana Büyükelçisi Türkiye kökenli vekili yok saydı: O konuya girmek istemiyorum... /30 Kasım 2020 12:03

Viyana Büyükelçisi Türkiye kökenli vekili yok saydı: O konuya girmek istemiyorum...

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, katıldığı bir programda, Eyalet Meclisi'ne seçilen isimleri sayan sunucunun Yeşiller Partisi Milletvekili Berivan Aslan'ı 'Türkiye kökenli' olarak anmasına izin vermedi.

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

"Avusturya Günlüğü" isimli Facebook sayfasında Gündem Özel isimli programda Adil Elmas'ın sorularını yanıtlayan Ceyhun, Elmas'ın "Viiyana Eyalet hükümeti kuruldu. 100 meclis üyesi seçildi" sözünü keserek "Üç tane de Türkiye kökenli" ifadesini kullandı.

Elmas'ın düzeltme yapıp "Toplam 4" demesi üzerine Ceyhun, "Bir tanesi kendisini pek bizden saymadığı için girmek istemiyorum o konuya ama en azından 3 tane kendini Türkiye kökenli olarak tanımlayan isimler var" dedi. 

Büyükelçi ve sunucu Elmas arasındaki konuşma şu şekilde gerçekleşti:

Elmas: Meclis üyesi geçtiğimiz salı günü aralarında Aslıhan Bozatemur’un da olduğu toplam yüzde meclis üyesiyle yemin ederek görevlerine başladılar.

Ceyhun: Üçte Türk kökenli

Elmas: Toplam dört.

Ceyhun: Bir tanesi biz pek kendisinden saymadığı için girmek istemiyorum o konuya ama... En azından üç tane kendini Türkiye kökenli olarak tanımlayan isim de var, doğru.

BERİVAN ASLAN: UTANÇ VERİCİ

Berivan Aslan ise Ceyhun’un tutumunu utanç verici olarak değerlendirerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aslan paylaşımında,  “Bir diplomasi skandalı daha: Bir röportajda, sunucu "4 tane Türkiye kökenli seçildi “demesinden rahatsız olan Avusturya büyükelçisi Ozan Ceyhun sunucuyu defalarca düzeltip: "Üç" diyor ve bir milletvekilinden, benden "öbürü", diye bahsediyor. Bir diplomatın ayrımcı dil kullanması utanç verici” dedi.

Aslan kimsenin kökenini elinden alamayacağını kaydederek, “Hiç kimse ve hiç bir devlet, bir insanın geldiği coğrafyayı ve kökenini elinden alamaz. Bu hak herkesin temel hakkıdır. Ne olursa olsun, mezhebi, kimliği, görüşü ne olursa olsun, kimse bu hakkı elimizden alamaz” ifadelerini kullandı.
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Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

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