Viyana saldırganı Slovakya’da mühimmat aramış

Viyana’daki terör saldırısını gerçekleştiren Kujtim Fejzulai’nin Slovakya’da mühimmat satın almaya çalıştığı ortaya çıktı. Slovakya polisi durumu Avusturya emniyetine bildirdiğini açıkladı. Fejzulai’nin 2018’de Türkiye’de dört ay hapiste kaldığı belirlendi.







Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi akşamı dört kişiyi katlettikten sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen 20 yaşındaki Kujtim Fejzulai'nin geçtiğimiz yaz Slovakya'da mühimmat satın almaya çalıştığı, bu durumun Slovakya güvenlik birimleri tarafından Avusturya polisine iletildiği belirtildi.





Çarşamba günü Slovak TA3 televizyon kanalına açıklama yapan Slovakya polis sözcüsü, Fejzulai'nin Slovakya'da mühimmat satın almaya çalışması nedeniyle polisin dikkatini çektiğini belirtti.





Slovakya'nın başkenti Brastislava'daki emniyet müdürlüğünün Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Slovakya polisi yazın, Avusturya'dan gelen şüphelilerin Slovakya’da mühimmat satın almaya çalıştığına dair istihbarat aldı. Ancak satış gerçekleşmedi” denildi. Açıklamada bu istihbaratın Avusturya polisi ile derhal paylaşıldığı bilgisi verilirken, Avusturya'nın saldırı ile ilgili yönettiği soruşturmayı engellememek adına konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşımı yapılamayacağı belirtildi.





Çarşamba günü açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, saldırgan konusunda Slovakya'nın Avusturya'yı bilgilendirdiğini doğruladı. Nehammer, "Açıkçası sonraki adımlarda iletişimde bir şeylerin ters gittiği belli" dedi. Nehammer ayrıca Fejzulai'nin saldırıyı yalnız başına gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan, Pazartesi akşamı kaydedilen görgü tanığı videoları ve güvenlik kameralarının bu bulguyu desteklediğini ifade etti.





Saldırgan ile ilgili bu bilginin açıklanması üzerine Avusturya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama talep etti. SPÖ Meclis Grup Başkanı Jörg Leichtfried, "Bu bilgi ile ne yapıldı? Nasıl oldu da İçişleri Bakanı hemen harekete geçmedi?” diye sordu.





Saldırılar nedeniyle Salı günü üç gün yas ilan edilen ülkenin meclisinde Perşembe günü özel bir oturum gerçekleştirilecek. Oturumda Başbakan Sebastian Kurz ile Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Adalet Bakanı Alma Zadic'in saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.





Saldırgan Türkiye'de dört ay hapiste kaldı





Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Avusturya vatandaşı olan Fejzulai'nin, Suriye'de IŞİD'e katılmak üzere Eylül 2018'de Türkiye'ye gittiği ortaya çıktı. Avusturya gazetesi Heute'nin haberine göre saldırgan mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden IŞİD'in propagandasını yapıyordu.





Avukatının açıklamasına göre Fejzulai, Türkiye'ye gittikten iki gün sonra gözaltına alındı. Dört ay Türkiye'de tutuklu kalan Fejzulai, bu sürecin ardından Avusturya'ya iade edildi.





Avusturya'da yargılanan Fejzulai hakkında Nisan 2019'da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 22 ay hapis kararı verildi ancak saldırgan Aralık 2019'da erken salıverildi. Avusturya Başbakanı Kurz konuyla ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, "Zanlının serbest bırakılması kararı kesinlikle yanlıştı” dedi. Zanlının tek başına radikalleşmediğini ifade eden Başbakan Kurz, şu anda saldırganın işbirlikçilerini bulmanın önemli olduğunu ifade etti.





Avusturya polisi saldırı sonrasında yaptığı operasyonlarda şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, Almanya sınırına yakın Winterthur kentinde Salı günü gözaltına alınan 18 ile 24 yaşındaki iki erkeğin, Viyana saldırganı Fejzulai'nin arkadaşları olduğunu söyledi.