Viyana saldırganı Türkiye'den de sınırdışı edilmiş

20 yaşındaki saldırgan Kujtim Fejzulai ise polis tarafından vurularak öldürülürken bu kişinin Türkiye'den sınır dışı edildiği ve Avusturya'da çifte vatandaş olduğu ortaya çıktı.







Sözcü’nün haberine göre, saldırganın bir dönem Türkiye’de bulunduktan sonra sınır dışı edildiği, 25 Nisan 2019’da Viyana’da terör örgütü üyeliğinden 22 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Ancak Fejzulai’nin 4 Aralık’ta tahliye edildiği ifade edildi.Kuzey Makedonya'daki bir Arnavut ailenin çocuğu olan Fejzulai’nin serbest kaldıktan sonra, radikal görüşlerden kurtulması için bir derneğe kaydedildiği, bir erken tahliye memurunun kendisiyle ilgilendiği açıklandı.





Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Ancak bizleri atlatmayı başardı. İzlemedik” dedi.