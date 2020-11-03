Viyana saldırısı soruşturmasında gelişme

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi saat 20.00 sıralarında bir sinagogun yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada gelinen noktaya dair açıklamalarda bulunan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, incelenen 20 binden fazla videonun ışığında şu ana kadar saldırıda ikinci bir fail bulunduğuna dair bir bulguya ulaşılmadığını söyledi.







20 yaşındaki failin evinde yapılan incelemeler sonucu 14 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Nehammer, daha önce terör suçlamasıyla tutuklanan saldırganın yetkilileri "artık radikal olmadığına" inandırdığını ve erken tahliye olduğunu belirtti. Saldırganın tehlikeli olabileceğine dair bir emare bulunmadığını belirten Bakan, saldırıda yaralananların sayısının da 22'ye yükseldiğini açıkladı.





İslamcı motiflerle işlenen saldırıda saldırgan dört kişinin yaşamına son verdikten sonra bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Nehemmer, saldırganın IŞİD destekçisi olduğunu doğruladı. Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, saldırgan geçen yıl nisan ayında "cihada katılmak üzere Suriye'ye gitme girişimi" nedeniyle yargılanmış ve 22 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Kuzey Makedonya asıllı Avusturya vatandaşı olan saldırganın birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra salıverildiği bildirildi.





Kurz: Bu medeniyet ile barbarlık arasındaki bir mücadele





Öte yandan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İslamcılığa karşı mücadeleyi kararlılıkla yürüteceklerini açıkladı. Kurz, Viyana'da dört kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin olarak bu sabah halka hitaben bir konuşma yaptı.





Kurz, "Bu medeniyet ile barbarlık arasındaki bir mücadele ve bu mücadeleyi tüm kararlılığımızla yürüteceğiz" dedi. Avusturya Başbakanı, saldırgan veya saldırganların Avusturya'nın "temel değerlerine, hayat tarzına ve demokrasisine yönelik nefret" ile eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.





Bunun "Hristiyanlar ile Müslümanlar veya Avusturyalılar ile göçmenler arasındaki bir anlaşmazlık" olmadığını vurgulayan Kurz, bunun barışa inananlar ile savaş isteyenler arasındaki bir mücadele olduğunu dile getirdi.





Saldırı nedeniyle Avusturya'da üç günlük yas ilan edildi.