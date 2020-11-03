Samanyolu Haber /Gündem / Viyana yerel basını: Saldırgan Arnavut kökenli /03 Kasım 2020 14:59

Viyana yerel basını: Saldırgan Arnavut kökenli

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yerel basın ölen saldırganın Kurtin S. adlı 20 yaşında Arnavut kökenli bir genç olduğunu yazdı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam gerçekleştirilen saldırıda, saldırgan ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişi de yaralandı. Hastanede tedavisi süren 7 kişinin hayati riski bulunuyor.

Viyana polis şefi basın toplantısında, olayda iki erkek ve iki kadın olmak üzere 4 sivilin hayatını kaybettiğini; bilinen tek saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Yerel basında, öldürülen saldırganın Kurtin S. adlı 20 yaşında Arnavut kökenli bir gencin olduğu belirtildi.

Falter gazetesinin editörü Florian Klenk, Viyana'da doğup büyüyen Kurtin S'nin istihbarat servisleri tarafından takip edildiği ileri sürüldü. Saldırgan, Suriye'ye giderek IŞİD'e katılmak isteyen 90 Avusturya vatandaşından biri olarak biliniyordu. Fakat polis, eyleme geçeceğini tahmin etmiyordu.
'AÇIK BİR TERÖR SALDIRISI ALTINDAYIZ'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkentteki saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de eylemin 'terör saldırısı' olarak değerlendirildiğini aktarırken "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullandı.
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