Vize krizi çözülemiyor: Ret oranı yüzde 70’i aştı

Sözcü’nün acente yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Türkiye’den Almanya’ya gidip geri dönmeyenlerin sayısındaki artış nedeniyle Schengen randevu kotası düşürüldü. Almanya için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye indirildi. Bu durum vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.



Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, 25 yıldır bu alanda çalıştığını ve benzeri bir dönem yaşamadığını belirterek, “Büyükelçiliklerin işlemleri devrettiği aracı firmalardan randevu almak neredeyse imkânsız. Randevular internet üzerinden anında doluyor, hatta bazıları satılıyor. Vize ücretleri, kargo ve hizmet bedelleriyle birlikte 250 Euro’ya kadar çıkıyor. Vize verilmemesi hâlinde bu ücretler geri ödenmiyor” dedi.



CHP’Lİ ÇAKIRÖZER: 85 MİLYON KİŞİ ADETA ÇIKIŞ YASAKLISI

CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer, vize başvurularında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Bu iktidar döneminde Türk vatandaşları Kapıkule’nin ötesine geçemez hale geldi. 85 milyon yurttaş adeta yurt dışı çıkış yasaklısı gibi” ifadelerini kullandı.



SCHENGEN BAŞVURULARINDA YENİ EVRAK TALEPLERİ

İktidara yakın kaynaklara göre, Schengen başvurularında Türk şirketlerinden son 3 aylık banka harcama dökümleri talep edilmeye başlandı. Bu belgelerin eksik sunulması hâlinde vize başvurularının reddedildiği ifade ediliyor.



İNGİLTERE İÇİN ÜCRETLİ RANDEVULAR ÖNE ÇIKIYOR

İngiltere’ye vize almak isteyenler için ücretli başvurular öne çıkıyor. Günlük randevu sayısı 850’ye yükseltilirken, 6 bin pound ödeyen ve banka hesaplarında yeterli meblağ bulunan kişiler bir sonraki güne randevu alabiliyor. Bu başvuruların önemli bir kısmını çocukları İngiltere’de eğitim gören aileler oluşturuyor.



BULGARİSTAN VE ROMANYA SCHENGEN’E KATILDI ANCAK…

1 Ocak 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi’ne tam üye olan Bulgaristan ve Romanya için de vize başvurularında yoğunluk yaşanıyor. Bu ülkelere vize almak da diğer Avrupa ülkeleri kadar zorlaştı.