Vize krizi vatandaşı vurdu

Türkiye’deki Almanya Büyükelçiliği, turist vizesi (Şengen vizesi), aile birleşimi, iş vizesi ve öğrenci vizeleri için bekleme sürelerini açıklarken, yeni kararlarda son yıllardaki "kaçak artışı nedeniyle" olumsuz gelişmelerin etkisi görülüyor.





Türkiye’den kaçak yollarla gidip iltica talep eden ve ilticaları reddedilenleri geri göndermek isteyen Almanya’dan "vize kolaylığı" istenmişti. Ancak Ankara’nın bu talebine Berlin’den olumlu yanıt gelmedi. Böyle olunca, Almanya "vize bekleme sürelerini“ daha da uzattı. İki ülke arasındaki restleşme, yasal yollarla, iş için, okumak için, meslek için ya da aile birleşimi için Almanya’ya gitmek isteyenleri olumsuz etkiledi. Alman temsilciliklerinin açıklamasına göre vizede son durum şöyle:





Genellikle 90 gün, ender durumlarda daha uzun süreli verilen Şengen vizelerinde Almanya için bekleme süresi bir ay ile 7 ay arasında değişiyor. Böyle olunca, hiç kimse randevusuna yetişemiyor. Çoğu kez, araya politikacılar ya da başka kurumlar sokularak acil vize işlemleri halledilmeye çalışılıyor. Almanya’da fuara katılmak için ürünlerini gönderen Türkler, gidip ürünlerini tanıtamıyor. Ürünler Almanya’ya ulaşıyor ama kendileri ulaşamıyor.





Almanya’da yaşayan Türk ya da Almanlar, Türkiye’den evlenince eşini ve çocuğunu Aile Birleşimi vizesi ile yanına alabiliyor. Bunun için bekleme sürelerinin 3 ay ile 11.5 ay arasında değişiyor. Bu süre, aile birliğini sarsacak ve hatta eşler arasındaki bağları zayıflatacak nitelikte. Üstelik de insan haklarına aykırılık teşkil ediyor.





Almanya’da iş bulan, tüm belgelerini tamamlayanlar en erken 1 ila 4 ay arası vizeyle gidebiliyor. İş bulma ve işe giriş için şans kartıyla gidiş süreleri 11 aya kadar da uzuyor. Böyle olunca, hem iş fırsatı hem de kişinin gitme isteği kaçıyor.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Türklerin en yoğun olduğu yabancı ülke olan Almanya, iş insanı, öğrenci, yeni evli, iş bulan ve turizm amacıyla ziyaret etmek isteyen kişiler için aşılmaz duvar oldu. Vizede bekleme süresi 11.5 aya kadar çıktı.Bir yandan her ay yaklaşık 5 bin Türk, Almanya'ya kaçak yollarla giriyor, diğer yandan yasal olarak girmek isteyenlerin önü vize çilesi ile kapatılıyor.Almanya’daki üniversiteler ya da dil kursları için vize almak isteyen Türklerin de ortalama bekleme süresi 4 aya çıktı. Bu da birçok kişinin sömestre başlangıçlarını kaçırmasına neden oluyor. Alman temsilcilikleri, "Her bir vize için ortalama 6-10 ay bekleme süresini göz önüne alın" yorumunu yapıyor.