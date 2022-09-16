Samanyolu Haber /Dünya / Vize krizinin perde arkası: İki durum öne çıkıyor /16 Eylül 2022 10:24

Vize krizinin perde arkası: İki durum öne çıkıyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerle Türkiye arasında yaşanan vize krizinin perde arkasını kaleme aldı; danışmanlık şirketlerinin görüşlerini paylaştı.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye vatandaşlarının vize başvurularına peş peşe olumsuz yanıt vermesi nedeniyle yaşanan kriz sürüyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun harekete geçtiği ve büyükelçilere bazı talimatlarda bulunduğu belirtilmişti:

"Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dahil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var…

'ARTIK ÇÖZÜLMESİ GEREK'

Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar. Olacak iş değil."

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, krizin perde arkasıyla ilgili olarak vize danışmanlık şirketlerinden yetkililerle konuştu. Bu kişilerin ortak görüşleri şöyle oldu:

TL'DEKİ DEĞER KAYBI

1) Türk Lirası'nın, döviz karşısında ciddi değer kaybı yüzünden Avrupa ülkeleri artık çok zenginleri ülkesinde görmek istiyor. Ortalama bir memur maaşı ile şu anda Avrupa'da tatil yapmanın imkansız olduğunu onlar da bizim kadar iyi biliyor. Dolayısıyla ortalama bir geliri olan kişi için turistik vize başvuru yaptığımızda ülkelerine göç etmek istendiğini düşünüyorlar.

'SİYASİ SIĞINMACI' ENDİŞESİ

2) Siyasi kargaşa; son dönemde Avrupa, Amerika, İngiltere Türklerden çok fazla siyasi oturum başvurusu aldı. Bu artış oranı yüzde 400-500'lere ulaştı. Vize başvurularında bununla ilgili elçiliklerin kayıtları yok. Dolayısıyla akıllarındaki ilk soru her başvuru sahibinin siyasi oturum başvurusu yapıp yapmayacağı oluyor.

"Türkiye'de yapılan araştırmalarda, yurtdışında yaşamak isteyenlerin sayısında yüzde 300-400 artış olduğu elçiliklerde konuşuluyor. Elçilikler şu anda kendilerinin Türkiye için çok büyük fırsat olduğunu, dolayısıyla bütün Türklerin Avrupa'da, İngiltere ya da Amerika'da yaşamak istediklerini düşünüyorlar. Bütün vize başvurusu yapan kişilerin bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini düşünerek işlemlerine başlıyorlar."
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