Vize yasağından kimler etkilenecek?

Çarşamba günü yürürlüğe girecek uygulamayla yabancı ülke vatandaşlarının bu vizelerle ABD’ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanacak.





Hangi vize türleri yasak kapsamında?





H-1B vizesi: Yurtdışından üniversite mezunu kişilere üç yıl süreyle ABD’de çalışma imkanı veriyor. Özellikle teknoloji şirketleri ve bazı federal kurumlarca nitelikli işgücü getirmek için kullanılıyor.





L vizesi: Önceki üç yıl içinde yurtdışında aralıksız bir yıl çalışmış olan ve aynı işverenin ABD’deki bir şubesi, ana şirketi, ona bağlı bir diğer şirketi veya temsilcisinde idari, yönetici veya uzmanlık bilgisi gerektiren bir konumda görev yapacak olanlara veriliyor. L Vizesi, ABD’li işverenin kendisine bağlı yabancı ofislerde görev yapan bir yöneticiyi ABD’deki ofislerinden birisine transfer etmesini sağlıyor. Bu vize henüz ABD’de bir ofisi bulunmayan yabancı şirketin ofis kurmak amacıyla ABD’ye bir yönetici göndermesine de imkan veriyor.





H-2B tarım dışı geçici işçi programı: ABD’deki işverenlerin, geçici tarım dışı işlerde çalıştırmak üzere yabancı uyruklu işçileri ABD’ye getirmesini sağlıyor.





J vizesi: Kültürel değişim programlarında kullanılan göçmen olmayan vize türü. Eğitim veya kamu kurumlarını da kapsayacak şekilde değişim programı katılımcılarına veriliyor.





Başkan Donald Trump’ın kararnamesi bu vize türlerine sahip kişilerin aile bireylerinin de ABD’ye girmesini engelliyor.





Geçici yasak, halihazırda geçerli vize sahiplerini de etkiliyor mu?





Geçerli bir vize ile zaten ABD’de bulunan yabancı çalışanlar, yasaktan etkilenmeyecek. ABD dışında bulunan, geçerli vize ve seyahat belgeleri olanlar da kararnameden muaf.





ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri’nden bir sözcü de kararnamenin, ABD’de bulunan bir vize sahibinin vize süresini uzatmasını ya da başka bir vize türüne geçişini engellemeyeceğini söyledi.





Kararname kapsamındaki vize türlerinden biriyle ABD dışında bulunanların, vize ve seyahat belgelerini yenileyip yenileyemeyeceği ise belirsiz.





Başka kimler muaf?





Vize yasakları ABD vatandaşlarının eşlerini ve çocuklarını kapsamıyor.





Gıda tedariği sektöründe çalışan yabancılar da kararnameden muaf.





Vize yasağı, ABD’ye girişleri ulusal çıkar dahilinde kabul edilen yabancı işçileri de kapsamıyor.





Corona virüsü salgını alanında çalışan sağlık görevlileri ve virüs araştırmalarına katılanlar da bu yasaktan muaf tutuldu.





Kararnameden kaç kişinin etkilenmesi bekleniyor?





Merkezi Washington’da bulunan Göç Politikaları Enstitüsü, 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında 167 bin işçinin ve aile bireyinin ABD’ye giremeyeceğini tahmin ediyor. Bu kişilerin 72 bininin J-1 vizesi ve 29 bininin H-1B vizesi sahibi olacağı belirtiliyor.





En fazla hangi ülkeler etkilenecek?





Yıllık 85 bin kişilik kotası olan H-1B vizelerinin büyük bölümü Hindistan ve Çin’den gelenleri kapsıyor.





ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri verilerine göre 1 Ekim 2018’de başlayan 2019 mali yılında H1-B vizesi taleplerinin yüzde 72’si 388 bin başvuru ile Hindistan’dandı. Çin’den gelen başvurular ise taleplerin yüzde 13’ünü oluşturdu.





Hangi vizeler kararname kapsamında değil?





Mevsimlik tarım işçilerine verilen H2-A vizesi yasak kapsamında değil. H2-A, ABD’deki işverenlerin, yeterli sayıda Amerikalı işçinin bulunamadığı geçici tarım işlerinde çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu işçileri getirmesini sağlıyor.





Olağanüstü yetenekli kişiler için verilen O vizesi de kapsam dışı. Bu vize türü, bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe olağandışı bir başarı kaydeden ve bu başarılar nedeniyle ulusal veya uluslararası çapta tanınan kişilere yönelik.

