Samanyolu Haber /Gündem / Vizesiz seyahat edilebilen ülkelere Nijer de eklendi /27 Haziran 2021 13:23

Vizesiz seyahat edilebilen ülkelere Nijer de eklendi

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelere bir yenisi eklendi.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmaya göre, Türkiye ile Nijer arasında pasaportsuz seyahat dönemi başladı.

Anlaşmaya ilişkin Resmi Gazete duyurusunda, ‘’15 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamileri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın ilişik notlarla birlikte onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 18’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.’’ denildi.
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