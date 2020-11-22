Samanyolu Haber /Dünya / Vizonlardaki Covid-19 salgını Fransa'ya sıçradı /22 Kasım 2020 19:13

Vizonlardaki Covid-19 salgını Fransa'ya sıçradı

Danimarka başka olmak üzere İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in ardından Fransa'da da vizonlarda ilk defa Covid-19 tespit edildi. Bilim insanları virüsün bu hayvanlarda mutasyona uğradığını açıklamıştı.

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Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip korona virüsüne (Covid-19) rastlandığı bildirildi.Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Covid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Covid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı. 
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