Vladimir Putin: ABD, tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor





'NÜKLEER OLMAYAN BALİSTİK FÜZELER KULLANDIK'

Putin, "Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır" diye konuştu.





ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın ABD yapımı silahları Rusya topraklarına düzenlediği saldırılarda kullanmasına dair verdiği izne değinen Putin, "ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz" dedi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Vladimir Putin, "Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın 19 Kasım günü ATACMS ve 21 Kasım'da Storm Shadow füzeleriyle Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerine saldırı düzenlediğini ifade eden Putin, "Düşman tarafından yapılan saldırılar, hedeflerine ulaşamadı" dedi."Uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılması bu silahların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün değildir. Bu bilinen bir gerçektir" diyen Putin, Ukrayna’nın Batı yapımı füzelerle saldırı düzenlemesinin ardından kendilerinin de Oreşnik füzelerle karşılık verdiklerini aktardı.Konuşmasında Rus füze sistemlerinden övgüyle bahseden Putin, "Şu anda Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir" ifadelerini kullandı.Rus topraklarına füze saldırılarının devam etmesi durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, "Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum. Rusya askeri birlikleri, çatışma hattının tamamında başarılı bir şekilde ilerliyor ve Özel Askeri Operasyon kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek" şeklinde konuştu.