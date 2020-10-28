Samanyolu Haber /Dünya / Vladimir Putin'den Avrupa'ya zeytin dalı /28 Ekim 2020 21:23

Vladimir Putin'den Avrupa'ya zeytin dalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Avrupa'ya zeytin dalı. Ülkesinin Avrupa'daki tek toprak parçası Kaliningrad'a "9M729" füze sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti.

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 Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında yasaklanan silahların konuşlandırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.ABD'nin INF'den daha önce çekildiğini hatırlatan Putin, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ciddi hatadır. Bu durum, füze yarışının serbest hale gelmesi, karşı karşıya gelme potansiyelinin artması ve gerginliğin kontrolsüz şekilde tırmanması riskini artırıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın INF'nin yasakladığı silahlar konusunda "moratoryum" teklifinde bulunduğunu belirten Putin, teklifin hala geçerli olduğunu kaydetti.Putin, "ABD ve NATO'nun Avrupa'da bulunan üsslerindeki ?K-41 füze fırlatma sistemi ile Aegis Ashore füze savunma sistemi ve Kaliningrad bölgesinde bulunan Rusya Silahlı Güçlerinin tesislerindeki 9?729 füzelere yönelik önlemler alınabilir" değerlendirmesinde bulundu.

9M729 FÜZELERİNİ KONUŞLANDIRMAKTAN VAZGEÇMEYE HAZIRIZ

İlgili ülkeleri istikrarı korumaya ve "füze krizlerini" önleyecek adımlar atmaya çağıran Putin, şunları kaydetti:"Rusya, ülkenin Avrupa kısmında 9M729 füzelerini ileride de konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır. Bu, NATO'nun, INF kapsamında yasaklanan silahları Avrupa'da konuşlandırmaması yönünde adım atması şartıyla olabilir."  
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