Vladimir Putin'den hükümete enflasyon talimatı

Rusya'da ekonomi bakanlığının yıllık enflasyon beklentisini yüzde 5.8'den yüzde 7.4'e yükseltmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'den enflasyona karşı halka yardım talimatı geldi.







Duma'da milletvekillerine konuşan Putin, hükümetin, alım gücü yüksek enflasyondan olumsuz etkilenen hane halkını desteklemenin yollarını bulması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, hükümetin bir ay içinde yeni sosyal destek önlemlerini içeren bir plan sunması gerektiğini belirtti.





Putin konuşmasında, Rusya'nın Covid-19'a karşı aşılama oranlarını artırması çağrısında da bulundu. Rusya liderinin bu çağrısı, ülkenin pandeminin başından bu yana en yüksek can kaybını verdiği gün geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir günde 973 kişi Covid-19'dan öldü. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki yeni dalganın çok yoğun olduğunu, şu an 1.1 milyon kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü söyledi.