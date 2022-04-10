Vladimir Putin'den 'uzay üssü' kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Grigory Sysoev imzası taşıyan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edeceklerini belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edeceklerini belirtti.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edeceklerini ve oradaki toplantıdan sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.





Peskov, Sputnik’in sorusuna, “Evet (uzay üssünü ziyaret edecekler) ve ikili görüşme yapacaklar” bilgisini verdi.





Kremlin Sözcüsü, liderlerin görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını sözlerine ekledi.



