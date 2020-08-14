Samanyolu Haber /Dünya / Vladimir Putin'in 2019 geliri açıklandı /14 Ağustos 2020 20:32

Vladimir Putin'in 2019 geliri açıklandı

Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Rus lider, 2019 yılında 9,7 milyon ruble gelir elde etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in maaşına zam yaptığı 2019 yılında 9,7 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

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Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2018’de 8,6 milyon ruble kazanan Putin’in geliri, geçen yıl 9,7 milyon rubleye (yaklaşık 982 bin TL) yükseldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, geçen yıl 18,2 milyon, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 14,6 milyon ruble gelir elde etti.Beyana göre, Putin’in Rusya’da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

Puti’in geçen yıl imzaladığı kararnameye göre, Rusya’da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 artırılmıştı.
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