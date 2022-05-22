Vladimir Putin'in de katılacağı resmen açıklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki hafta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki Perşembe günü Bişkek’te düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacağını söyledi.
Peskov, Putin’in Bişkek’teki etkinliğe video konferans üzerinden katılıp katılmayacağı sorusunu, “Evet” diye yanıtladı.