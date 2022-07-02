VOA Türkçe ve DW’ye RTÜK sansürü dünya basınında

Haberde, Türkler’in bu nedenle habere erişmek için bazıları yabancı olan alternatif kuruluşlara ve sosyal medya platformlarına gittikçe yöneldikleri kaydedildi.





VOA'nın Çatı Kuruluşundan RTÜK Kararı Açıklaması



VOA Türkçe’nin bağlı olduğu federal basın kuruluşu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM), RTÜK’ün getirdiği erişim engeline karşı açıklama yaptı. Açıklamada, RTÜK’ün hamlesi için ‘’internet sansürünün önünü açmak için endişe verici bir seçim’’ denildi.



USAGM CEO Vekili Kelu Chao yazılı açıklamasında, "Voice of America (Amerika'nın Sesi) ve Deutsche Welle'yi engelleme girişimiyle RTÜK, internet sansürünün önünü açmak için endişe verici bir seçim yapmıştır. Türkiye'deki izleyiciler çevrelerindeki dünyayla ilgili gerçeklere dayalı haberlere erişimi hak etmektedir. Basın özgürlüğüne yönelik bu son saldırıya rağmen USAGM, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara özgür bilgi akışını destekleme misyonundan vazgeçmeyecektir" dedi.



VOA Direktör Vekili Yolanda López de "Bu hamleye, basında çıkan olumsuz haberleri sansürlemeye yönelik örtülü bir çaba olarak karşı çıkıyoruz. Sitemizin engellendiğini öğrendikten sonra, Türkiye'nin VOA'nın Türkçe konuşan izleyicilerine doğru ve tarafsız haber sunma kabiliyetini kısıtlama çabalarındaki bu son eyleme kesinlikle itiraz ediyoruz. ‘Atlatma araçları’ ve diğer yollar sayesinde VOA engellenemeyecektir" ifadelerini kullandı.



ABD basınındaki haberlerde bu adımın sansür eleştirilerine yol açtığı yorumu öne çıktı.Associated Press haber ajansı, “Türkiye’nin medya denetim organı RTÜK’ün ABD’nin kamu hizmeti yayın kuruluşu Voice of America ve Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin Türkçe servislerine erişimi engellemesi sansür eleştirilerine yol açtı” ifadeleriyle haberi aktardı.AP, RTÜK’ün Şubat ayında Türkçe internet sitesinde televizyon içeriği yayınlayan iki kuruluşa yayın lisansı için başvurmaları aksi takdirde erişim engeliyle karşılaşacakları uyarısında bulunduğunu hatırlattı.AP, haberinde Deutsche Welle’nin erişimin engellenmesi kararı konusunda yaptığı yazılı açıklamaya yer verdi; lisans alınmasının Türk hükümetine editoryal içeriği sansürleme imkanı vereceği gerekçesiyle kuruluşun lisansa başvurmadığını belirtti.Haberde, Alman hükümetinin de haberleri üzüntüyle not ettiği belirtildi. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit’ın “Türkiye’de fikir ve basın özgürlüğünün durumu konusundaki endişemiz devam ediyor” sözlerine yer verildi.“Almanya’nın Türkiye ile bu konuda düzenli olarak eleştirel diyalogda olduğunu belirten Alman sözcüye Alman hükümetinin konuya müdahale edip etmeyebileceği soruldu. Alman hükümeti sözcüsünün Deutsche Welle’nin hukuki yollara başvuracağını belirttiği” ifadeleri de haberde yer aldı.ABD’deki internet sitesi Politico da VOA ve DW Türkçe’ye erişim yasağı getirilmesini haberleştirdi.Erişim yasağının Madrid’de yapılan NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı görüşmenin ardından geldiğine dikkat çekilen haberde, bu adımın Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle ilişkilerinde gerilime yol açabileceği kaydedildi.Politico, haberinde “Türkiye’de basın özgürlüğü özellikle son yıl içinde kötüleşti. Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içinde 149. sırada. Çoğu medya kuruluşu ya hükümet tarafından yönetiliyor ya da hükümetle yakın bağlantılı. Uluslararası kuruluşların Türkçe bölümleri alternatif haberlere ulaşmak için son kalan seçeneklerden. Geleneksel medyanın dışında Erdoğan hükümeti Twitter, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinde denetimi de artırmak için çaba gösterdi” ifadelerini kullandı.Amerika’da yayın yapan ABC News kanalı da AP’nin konuyla ilgili haberine internet sitesinde yer verdi.Haberde, “RTÜK yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisi Ak Parti ve onun milliyetçi müttefiki olan parti ağırlıklı” denildi.İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberinde de Türkiye’de ana akım medya kuruluşlarının büyük çoğunluğunun hükümete yakın olarak görüldüğü belirtildi.