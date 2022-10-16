Vodafone Arena'da 'istifa' tezahüratları

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.





Vodafone Park'ta, sezonun bir başka derbisi olan Fenerbahçe maçında da rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarların teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet ettiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Valerien Ismael'i istifaya davet etti.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 2-1 geride olması ve oyunda istediklerini yapamamasının ardından tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." şeklinde tezahüratlarda bulundu.