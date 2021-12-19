Samanyolu Haber /Spor / Volkan Demirel teknik patron olarak ilk maçına çıktı /19 Aralık 2021 17:32

Volkan Demirel teknik patron olarak ilk maçına çıktı

Preofeyonel futbolu bıraktıktan sonra yoluna teknik direktör olarak devam etme kararı alan Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kalecilerinden Volkan Demirel, teknik patron olarak ilk resmi maçına Vavacars Fatih Karagümrük'ün başına Göztepe karşısında çıktı.

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Hafta içinde VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Fenerbahçe'nin kalesini 17 yıl koruduktan sonra 2 Eylül 2019'da futbolu bıraktığını açıklayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekipte 4 Eylül 2019'da yardımcı antrenör olarak ilk antrenmanına çıktı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 2 sezon sürdürdüğü yardımcı antrenörlük görevinden bu sezon başı ayrıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Demirel, teknik direktörlük kariyerini ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.
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