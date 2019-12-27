Samanyolu Haber /Dünya / Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefine iki yıl erken ulaşacak /27 Aralık 2019 18:10

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefine iki yıl erken ulaşacak

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

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Geçen yıl 50 bin, bu yıl da 70 bin elektrikli araç üreten otomotiv devi hedef büyüttü. Volkswagen üretim kapasitesi ve satışlarını yeni ID.3 modellerle birlikte artırmayı planlıyor. Yeni araçta kullanılan pillerin daha düşük maliyetli ve daha uzun menzilli olduğunu belirten şirket bu sayede elektrikli araçların orta sınıf için daha ulaşılabilir hale geleceğini vurguluyor.

ID.3 modellerin fiyatı 30 bin euronun altında olacak ve tek şarjla 330 ila 500 kilometre seyahat edebilecek.

Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ID.3'lerin teslimatına gelecek yıldan itibaren başlanacak. Şirket Almanya'nın doğusundaki Zwickau fabrikasında yılda 330 bin araç üretilebileceğini duyurdu.

Avrupalı otomobil üreticileri yeni araçların toplam emisyonlarını belli bir seviyenin altına düşürmemeleri halinde 2021 yılından itibaren yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacak. Şirketlerin bu limitlerin altında kalabilmeleri için elektrikli araç satışlarını ciddi anlamda artırmaları gerekiyor.
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