Volkswagen 4 bine yakın çalışanını gönderiyor

Otomotiv devi iş konseyi ile varılan anlaşma sonucunda 1964 doğumlulara kısmi emeklilik, 1956 ile 1960 yılları arasında doğanlara da erken emeklilik imkanı sunacağını açıkladı. Şirket 900 kadar kişinin erken emekliliği seçeceğini tahmin ettiklerini belirtirken kısmi emeklilikten kaç kişinin faydalanmasını bekledikleri hakkında bilgi vermedi.







Fakat Reuters haber ajansı şirket kaynaklarına dayandırarak Almanya'daki 6 Volkswagen markasına ait fabrikada uygulanacak programla 3-4 bin pozisyonun kapatılacağını rapor etti.





Alman üretici programa dahil olacak kişi sayısına göre değişecek toplam maliyet hakkında da yorum yapmadı. Fakat şirket kaynakları 500 milyon euroya kadar çıkabileceğini aktardı.





Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen elektrikli araçlara yönelmek için eğitim bütçesini 40 milyon eurodan 200 milyon euroya çıkardığını duyurmuştu.





Şirket ayrıca 2021 yılı sonuna kadar da eleman alımlarını durduğunu açıkladı. Dış alımların sadece elektrikli araçlar, dijitalleşme ve araç pili geliştirme departmanlarında yapılacağı bilgisini paylaştı.





Toplamda 120 bin civarında çalışanı olan Volkwagen Grubu ocak ayında önümüzdeki iki yıl içerisinde iş gücü maliyetlerini yüzde 5, satın alma maliyetlerini de yüzde 7 azaltacağını açıklamıştı.