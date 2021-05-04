Volkswagen, Apple ve Tesla'nın Yolundan Giderek Kendi Çipini Üretecek

Otomobil üreticisi bu yongaları kendisi üretmeyecek, ancak patenti kendisinde olacak. Şirketin yazılım bölümü Cariad, ilgili uzmanlığı geliştirmek için büyütülecek.





Volkswagen bu hareketi daha çevik, teknolojik açıdan daha üstün bir firma haline gelmek için gerçekleştiriyor. Tesla ilk dönemde araçlarında standart NVIDIA donanımı kullanıyordu ancak tamamen otonom sürüş ve otomatik pilot alanında daha fazla kontrole sahip olabilmek için kendi ürettiği yongalara geçiş yapmaya karar vermişti.





Volkswagen 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobilleri piyasaya sürmeyi planlamıyor, bu yüzden firmanın yonga tasarım çalışmasının sonuçlarını görmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak başarırsa, bu pazarda standart teknolojileri kullanan modellere göre bir avantaja sahip olacağı açık.