Samanyolu Haber /Teknoloji / Volkswagen, Apple ve Tesla'nın Yolundan Giderek Kendi Çipini Üretecek /04 Mayıs 2021 09:09

Volkswagen, Apple ve Tesla'nın Yolundan Giderek Kendi Çipini Üretecek

Volkswagen, Apple ve Tesla'nın yolundan ilerliyor ve otonom sürüş için kendi üretimi, yüksek performanslı çipler kullanmayı hedefliyor.

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Volkswagen, sürücüsüz otomobillerinde şu anda endüstride standart olarak kullanılan işlemcilere bağımlı kalmamak için çalışıyor. Autoblog'un haberine göre, şirket başkanı Herbert Diess, Handelsblatt'a verdiği bir röportajda Volkswagen'in otonom araçlar için kendi yüksek performanslı yongalarını tasarlayacağını söyledi. Diess, mümkün olan en iyi donanımı geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu kararın Volkswagen'e işlemcilerini oluşturmak için "daha yüksek yetkinlik" kazandıracağını belirtti.

Otomobil üreticisi bu yongaları kendisi üretmeyecek, ancak patenti kendisinde olacak. Şirketin yazılım bölümü Cariad, ilgili uzmanlığı geliştirmek için büyütülecek.  

Volkswagen bu hareketi daha çevik, teknolojik açıdan daha üstün bir firma haline gelmek için gerçekleştiriyor. Tesla ilk dönemde araçlarında standart NVIDIA donanımı kullanıyordu ancak tamamen otonom sürüş ve otomatik pilot alanında daha fazla kontrole sahip olabilmek için kendi ürettiği yongalara geçiş yapmaya karar vermişti.

Volkswagen 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobilleri piyasaya sürmeyi planlamıyor, bu yüzden firmanın yonga tasarım çalışmasının sonuçlarını görmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak başarırsa, bu pazarda standart teknolojileri kullanan modellere göre bir avantaja sahip olacağı açık.
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