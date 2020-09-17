Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen, Bugatti'yi sattı /17 Eylül 2020 15:16

Volkswagen, Bugatti'yi sattı

Volkswagen Group'un Bugatti'yi Hırvat hiper otomobil üreticisi Rimac'a sattığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Volkswagen group'un Bugatti'yi Hırvat hiper otomobil üreticisi Rimac'a sattığı iddia edildi. Söz konusu iddialara göre anlaşma geçtiğimiz hafta tamamlanmış. Son onay için tepe yönetimin kararları bekleniyor.

Rimac'ın yüzde 15.5'ine sahip olan Volkswagen Grubu, teknik olarak Bugatti'nin bir kısmına sahip olmayı sürdürecek. Alman üretici, Ferdinand Piech'in yönetimden ayrılmasından beri Fransız markayı satmak için uğraşıyor. Volkswagen Grubu'nun yüzde 50'sini hala Piech ailesinin kontrol ettiğini hatırlatan Car Magazine, firmanın asıl amacının Porsche'ye yarar sağlamak olduğunu da belirtmiş.

Peki Volkswagen Bugatti'yi neden satıyor? Volkswagen'e yakın kaynaklara göre, Volkswagen hobi işine para ve insan gücü ayırmak istemiyor. Bunun yerine otonom sürüşler, dijitalleşme ve elektrikli araçlara odaklanmak istiyor. 
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