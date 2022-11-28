Samanyolu Haber /Dünya / Volkswagen, Çin’de üretimi durdurdu /28 Kasım 2022 18:31

Volkswagen, Çin’de üretimi durdurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin’de hızla artan Kovid-19 vakalarının ardından Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi askıya aldı.

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Volkswagen, Chengdu kentinde bulunan fabrikasındaki üretimin artan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta durdurulduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, Changchun kentindeki fabrikada da parça eksikliği nedeniyle 5 ürün bandından 2’sinde üretimin beklemeye alındığını bildirdi.

Diğer fabrikaların normal çalışmalarına devam ettiği fakat durumun istikrarsız ilerlediği de aktarıldı.

Alman otomobil şirketi BMW, Çin’deki fabrikalarında üretimin normal devam ettiğini fakat ofis çalışanlarının evden çalışma sistemine geçtiğini açıklamıştı.
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