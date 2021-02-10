Volkswagen Çin'de uçan araba konsepti üzerinde çalışıyor

Otomotiv devinden yapılan açıklamada "sürücüsüz araçlardan sonra bir sonraki mobilite atılımımız uçan araçlar konusunda olabilir ve bunu teknolojik yeniliklere daha açık olan Çin pazarında yapabiliriz" ifadeleri kullanıldı.







Alman üretici bu nedenle potansiyel konseptler ve muhtemel işbirlikleri ile ilgili olarak araştırmaların sürdüğünü ve uçan otomobil konseptini sanayileştirmek istediklerini açıkladı.





Volkswagen Tepe Yöneticisi Herbert Diess ile Linkedin üzerinden yapılan röportajda Çin ülke direktörü Stephan Woellenstein, lisans alabilecek drone geliştirerek gelecekte bu pazarda yerlerini almak istediklerini belirttiler.





Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, Volkwagen'in satışlarında da önemli bir paya sahip. Yatırım bankası Morgan Stanley'e göre 2040 yılına kadar 1,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenen sürücüsüz ve hava taksi pazarı küçük büyük tüm şirketlerin ilgisini çekmiş durumda.





Volkwagen ve Airbus gibi devlerin yanı sıra ABD merkezli Joby, Alman Lilium ve Volocopter gibi küçük şirketler de bu alanda çalışmalar yürütüyor.