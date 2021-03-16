Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen, elektrikli araç sektöründe tekel olmayı hedefliyor /16 Mart 2021 09:40

Volkswagen, elektrikli araç sektöründe tekel olmayı hedefliyor

Elektrikle çalışan otomobillere geçiş süreci devam ederken Alman devi Volkswagen, sektör devi Tesla'yı alt etmek için Avrupa'da 2030 yılına kadar tek başına ya da ortaklarla inşa edeceği altı akü fabrikasına sahip olma niyetinde olduğunu açıkladı.

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Almanya merkezli, dünyanın iki numaralı otomotiv üreticisi Volkswagen, elektrikli araç kullanımına geçiş sürecine uyum sağlayarak Avrupa'da yarım düzine akü üretim tesisi kurmayı amaçladığını bildirdi.

Geçen eylül ayında Tesla'nın başlattığı 'Batarya Günü'ne cevaben Volkswagen'in ortaya attığı ve BP, Enel ve Iberdrola CEO'larının da katıldığı 'Enerji Günü' etkinliğinde, Alman devinin CEO'su Herbert Diess, "Dönüşümümüz hızlı ve eşi benzeri görülmemiş olacak" açıklamasını yaptı.

Diess, elektrikli araçların şirketin esas işi haline geldiğini vurguladı.

Bunu takiben hisse senetleri yüzde 3.8 kadar artan Volkswagen, planın ne kadara mal olacağına ilişkin net bir bilgi paylaşmadı.

Rueters'ta yer alan habere göre şirketin, 2025 yılına kadar bir bütün olarak elektrikli araçlara 5 milyar euro (41.7 milyar dolar) harcamayı planladığı belirtildi.

Öte yandan Volkswagen'dan yapılan açıklamada, şirketin Avrupa'daki fabrikalarının yılda 240 gigawatt saate (GWh) kadar ortak üretim kapasitesine sahip olacağı bilgisi verildi. Açıklamada, ilk 40 GWh'nin İsveç merkezli Northvolt tarafından üretileceği ve üretime 2023 yılında başlanacağı aktarıldı.
Bununla birlikte açıklamaya göre, Volkswagen ile Northvolt arasında yapılan anlaşma kapsamında Alman devinin, İsveçli şirkete yaptırımını artırması ve Northvolt'un, 2025'ten itibaren Almanya'nın Salzgitter kentinde ikinci akü fabrikasını kurması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında bunu da 2026'da İspanya, Fransa veya Portekiz'de birer fabrika ve 2027'ye kadar Polonya, Slovakya veya Çek Cumhuriyeti'nde birer fabrikanın kurulumu izleyecek.

Volkswagen'in yönetim kurulu üyelerinden Thomas Schmall ise yaptığı açıklamada, ilk iki fabrikanın halihazırda şirketin mali planına yansıtıldığını ancak sonra inşa edilmesi planlanan fabrikaların finansal hedeflerle ne kadar uyumlu olduğu konusunda şirket içinde derin tartışmaların olduğunu dile getirdi.

'4 bin kişi işten çıkarılacak'
Bunun yanı sıra Alman Handelsblatt gazetesine konuşan kaynaklar, Volkswagen'de yeni bir işten çıkarma dalgasının yaşanacağını bildirdi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, 120 binden fazla kişinin istihdam edildiği 6 ayrı fabrikadan yaklaşık 4 bin kişinin işten çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

Haberde işten çıkarmaların ilk etapta emeklilik yaşları yaklaşan çalışanlarla varılacak anlaşmayla gerçekleştirileceği ifade edildi. Alman devi, ardından sözleşmeli çalışanların işlerine son verecek.
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