Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen hem tazminat ödeyecek, ham de araçlar iade edilebilecek /25 Mayıs 2020 22:08

Volkswagen hem tazminat ödeyecek, ham de araçlar iade edilebilecek

Volkswagen’ın egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar için bu araçları satın alan kullanıcılara tazminat ödemesi kararı verildiği ifade edildi. Ayrıca söz konusu araçlar Volkswagen’a geri iade de edilebilecek.

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Almanya Federal Mahkemesi (BGH), Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere tazminat ödemek zorunda olduğuna karar verdi.

Alman yargı sistemindeki en yüksek dereceli mahkemesi BGH, bir otomobil sahibi tarafından Volkswagen’in emisyon testi manipülasyonu konusunda açtığı ilk davada kararını verdi. Mahkeme, Volkswagen’den egzozlarda manipülasyon yapılan araçları satın alanların prensip olarak tazminat alma hakkı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararıyla dizel araç sahipleri araçlarını iade ederek satış fiyatını kısmen geri alabilecek. Müşteriye geri ödeme hesaplanırken otomobilin kilometresi dikkate alınacak. Karar, Alman mahkemelerinde bekleyen 60 bin dava için emsal olması bekleniyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
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