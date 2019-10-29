Volkswagen, Türkiye’den vazgeçti mi? Alman Basınından ilginç iddia

Volkswagen, Manisa’da kuracağı fabrikayı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askıya almasının ardından Türkiye yatırımıyla ilgili kararını vermek için bu hafta toplanacak. Yönetim kurulunun toplanmasından önce önemli bir iddia daha bugün Alman basınında yer buldu. Automobilwoche gazetesi, Volkswagen’ın Passat’ı Türkiye yerine Slovakya’da üretmeye karar verdiğini iddia etti.





Volkswagen, yeni kuracağı fabrika için hızlı bir şekilde karar vermek istiyor. Çünkü şirketin, 2022 yılına kadar Almanya Emden’de bulunan mevcut Passat fabrikasını tam elektrikli otomobil üretimine geçirmesi bekleniyor.







ÜRETİMİN BÜYÜK KISMI BURADA

Gazete, Volkswagen’in bu geçiş için bulduğu çözümlerden birinin şirketin Slovakya Bratislava’da bulunan fabrikasına Passat üretimini kaydırması olduğunu aktardı. Automobilwoche, haberini Volkswagen’dan bir kaynağa dayandırdı. Passat, Volkswagen’ın Türkiye’de üreteceği modellerden biriydi.





Bratislava’da bulunan Volkswagen fabrikasında Volkswagen Touareg, Audi Q7 large, VW Up, Seat Mii ve Skoda Citigo gibi araçlar üretiliyor. Volkswagen’ın üretiminin büyük bir kısmı da Bratislava’da yapılıyor.





Şirketin Manisa’da kuracağı fabrikaya 1.3 milyar avroluk bir yatırım yapması bekleniyordu. Volkswagen, Türkiye’de kuracağı fabrikada Passat ve Superb modellerini üretecekti.