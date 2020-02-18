Samanyolu Haber /Gündem / Volkswagen Türkiye kararını bir kez daha erteledi /18 Şubat 2020 14:17

Volkswagen Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını bir kez daha erteledi. Kararın Şubat ayında açıklanacağı tahmin ediliyordu.

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını bir kez daha ertelediği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve şirket içindeki istişareler konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak, "daha zamanlarının olduğunu ve kararın yıl ortasına kadar bekleyebileceğini" söyledi.

Üzerlerinde zaman baskısı bulunmadığını belirten kaynak, "Kararı mutlaka Şubat ayı sonundaki Teftiş Kurulu toplantısında almamız gerektiği gibi bir durum yok" diye konuştu.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda kararını açıklaması, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkiler nedeniyle ertelenmişti. Son olarak Aralık ayında şirketten yapılan açıklamada kararın Şubat ayında açıklanabileceği sinyali verilmişti.

Türkiye'ye alternatif aranmıyor

Şirket, kararın açıklanmasının sürekli ertelenmesine rağmen Türkiye'ye alternatif aranmadığını da vurgulamıştı.

Aralık ayında Alman basınında yer alan haberlerde sürecin sonunda fabrikanın Manisa'da kurulması yönünde bir karar çıkmaması durumunda şirketin tamamen yeni bir fabrika arayışına girmekten ziyade mevcut fabrikalarından birinde genişlemeye gitmeyi düşündüğü, bu durumda Doğu Avrupa ülkelerindeki tesislere şans tanındığı belirtilmişti.

Bir milyar euroluk yatırım

Yaklaşık bir milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Fabrikada Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesi öngörülüyor.

Volkswagen, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin Ticaret Siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.
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