Volkswagen Türkiye'ye fabrika açmaktan vazgeçti!

Volkswagen Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçti. Aylardır nereye kurulacağı tartışılan Volkswagen'in otomobil fabrikası en son Manisa'da karar verilmişti. Ancak otomobil yazarı Emre Özpeynirci'nin twitter hesabından yaptığı açıklamada bir haberi kaynak göstererek Volkswagen'in fabrika kurmaktan vazgeçtiği belirtildi.





MANİSAYA FABRİKA KURULMAYACAK





Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikanın maliyeti 2 milyar avroydu ancak son anda Türkiye'ye fabrika kurmaktan vazgeçen Alman şirket Slovakya'daki fabrikasını güçlendirme, kapasitesini büyütme kararı aldı. Volkswagen Slovakya'daki fabrika için 1 milyar avro harcayacağı bu kararın pandemi dolayısıyla alındığı iddia edildi.





Emre Özpeynirci twitter hesabından Volkswagen'in aldığı kararı böyle yorumladı.







