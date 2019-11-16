Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen uzun süre sonra ilk defa açıklama yaptı /16 Kasım 2019 10:14

Volkswagen uzun süre sonra ilk defa açıklama yaptı

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Türkiye'de fabrika kurmazlarsa araçlarını mevcut fabrikalarında üreteceklerini söyledi. Volkswagen'den günlerdir Türkiye'de yapılması beklenen fabrikayla ilgili bir açıklama gelmiyordu.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen tarafından dün yapılan açıklamada Manisa’da kurulması beklenen fabrikaya ilişkin olumsuz bir görüş ortaya kondu.

Matriks'in aktardığına göre Volkswagen CEO'su Herbert Diess, “Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz” açıklamasında bulundu.

Volkswagen’in Barış Pınarı Harekatı’ndan ötürü Türkiye yatırımını ertelediğini açıklamasının ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya yatırıma talip olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD)  eski Başkanı Alper Kanca Volkswagen'in sene sonuna kadar fabrika kararı için bekleyeceğini belirtti.
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