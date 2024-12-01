Volkswagen'da yeni grev kapıda

Almanya'da otomotiv devi Volkswagen (VW) ve binlerce işçiyi temsil eden IG Metall sendikası arasında ücret ve çalışma koşulları konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine sendika Pazartesi günü uyarı grevi yapılması çağrısında bulundu.





IG Metall daha önce yaptığı açıklamada ise "barış yükümlülüğünün sona erdiğini" duyurarak, tüm fabrikalarda üretimin geçici olarak durdurulacağını belirtti. IG Metall sendikasının baş müzakerecisi Thorsten Gröger, "Müzakere masasında uzlaşmaya hazır olduğumuzu gösterdik, ancak uzattığımız el reddedildi. Şimdi şirketin görmezden gelemeyeceği uyarı grevleri yapılacak" ifadelerini kullandı.





"Yeterince söz söylendi, eyleme geçilecek"

DW Türkçe'nin haberine göre VW fabrikalarında iş bırakma eylemlerinin Pazartesi günü başlayabileceği belirtiliyor. Çok sayıda işçi, iş bırakma eylemleri için hazır olduklarını gösterdi. IG Metall de grevlerin geniş çapta destek bulacağını belirtti.





VW İş Yeri Temsilcisi Daniela Cavallo, "İşçilerde büyük bir hayal kırıklığı var" derken, Zwickau kenti İş Yeri Temsilcisi Uwe Kunstmann, "Yeterince söz söylendi, önümüzdeki hafta eyleme geçilecek. VW Yönetim Kurulu nihayet aklını başına toplamalıdır" ifadelerini kullandı.





120 bin çalışanı kapsıyor

VW yönetimiile IG Metall arasındaki anlaşmazlık yaklaşık 120 bin çalışanı ilgilendiriyor. VW, Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden ve Kassel'daki fabrikalar ile VW'ye bağlı üç kuruluşta çalışanların ücretlerinde artışı reddederken, işçi maaşlarında yüzde 10'luk bir kesinti talep ediyor ve işten çıkarmalar ile fabrika kapatma ihtimallerini gündeme getiriyor.





Sendika ise iş güvencesi sözleşmesinin feshedildiğini ve bu durumun en az üç fabrikanın ve on binlerce işçinin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor. Sendika, ücretlerde yapılacak zammın işçilere ödenmemesini bunun yerine çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse edecek bir fona aktarılmasını önerdi, bunun karşılığında da VW yönetiminin işletmeye bağlı işten çıkarmalardan vefabrikaların kapatılması planlarından vazgeçmesini talep etti. Sendika uyarı grevleri ile VW yönetimi üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.





Sonraki müzakereler 9 Aralık'ta

Taraflar arasındaki sözleşme müzakerelerinin dördüncü turunun 9 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Görüşmelerin geçen Perşembe günü yapılan üçüncü turunda sonuç elde edilememişti.





VW'nin Batı Almanya'daki altı büyük fabrikasında son olarak 2018 yılında geniş çaplı grevler yapılmıştı. IG Metall'in verdiği bilgilere göre, 2018'de Wolfsburg, Hanover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig ve Salzgitter'deki fabrikalarında 50 binden fazla çalışan greve katılmıştı.





Otomotiv devi Volkswagen'in, Almanya'da 125 bin çalışanı olan şirketin en az üç fabrikasını kapatacağı ve 10 binden fazla çalışanını işten çıkaracağı duyurulmuştu. Toplu sözleşme çerçevesinde var olan işten çıkarmama garantisi VW yönetimince Eylül ayında iptal edilmişti.