Samanyolu Haber /Dünya / Volkswagen'da yeni grev kapıda /01 Aralık 2024 16:59

Volkswagen'da yeni grev kapıda

Volkswagen (VW) ve IG Metall sendikası, ücret ve çalışma koşullarında uzlaşma sağlayamadı. Sendika Pazartesi günü için uyarı grevi çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Almanya'da otomotiv devi Volkswagen (VW) ve binlerce işçiyi temsil eden IG Metall sendikası arasında ücret ve çalışma koşulları konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine sendika Pazartesi günü uyarı grevi yapılması çağrısında bulundu.

IG Metall daha önce yaptığı açıklamada ise "barış yükümlülüğünün sona erdiğini" duyurarak, tüm fabrikalarda üretimin geçici olarak durdurulacağını belirtti. IG Metall sendikasının baş müzakerecisi Thorsten Gröger, "Müzakere masasında uzlaşmaya hazır olduğumuzu gösterdik, ancak uzattığımız el reddedildi. Şimdi şirketin görmezden gelemeyeceği uyarı grevleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Yeterince söz söylendi, eyleme geçilecek"
DW Türkçe'nin haberine göre VW fabrikalarında iş bırakma eylemlerinin Pazartesi günü başlayabileceği belirtiliyor. Çok sayıda işçi, iş bırakma eylemleri için hazır olduklarını gösterdi. IG Metall de grevlerin geniş çapta destek bulacağını belirtti.

VW İş Yeri Temsilcisi Daniela Cavallo, "İşçilerde büyük bir hayal kırıklığı var" derken, Zwickau kenti İş Yeri Temsilcisi Uwe Kunstmann, "Yeterince söz söylendi, önümüzdeki hafta eyleme geçilecek. VW Yönetim Kurulu nihayet aklını başına toplamalıdır" ifadelerini kullandı.

120 bin çalışanı kapsıyor
VW yönetimiile IG Metall arasındaki anlaşmazlık yaklaşık 120 bin çalışanı ilgilendiriyor. VW, Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden ve Kassel'daki fabrikalar ile VW'ye bağlı üç kuruluşta çalışanların ücretlerinde artışı reddederken, işçi maaşlarında yüzde 10'luk bir kesinti talep ediyor ve işten çıkarmalar ile fabrika kapatma ihtimallerini gündeme getiriyor.

Sendika ise iş güvencesi sözleşmesinin feshedildiğini ve bu durumun en az üç fabrikanın ve on binlerce işçinin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor. Sendika, ücretlerde yapılacak zammın işçilere ödenmemesini bunun yerine çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse edecek bir fona aktarılmasını önerdi, bunun karşılığında da VW yönetiminin işletmeye bağlı işten çıkarmalardan vefabrikaların kapatılması planlarından vazgeçmesini talep etti. Sendika uyarı grevleri ile VW yönetimi üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.

Sonraki müzakereler 9 Aralık'ta
Taraflar arasındaki sözleşme müzakerelerinin dördüncü turunun 9 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Görüşmelerin geçen Perşembe günü yapılan üçüncü turunda sonuç elde edilememişti.

VW'nin Batı Almanya'daki altı büyük fabrikasında son olarak 2018 yılında geniş çaplı grevler yapılmıştı. IG Metall'in verdiği bilgilere göre, 2018'de Wolfsburg, Hanover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig ve Salzgitter'deki fabrikalarında 50 binden fazla çalışan greve katılmıştı.

Otomotiv devi Volkswagen'in, Almanya'da 125 bin çalışanı olan şirketin en az üç fabrikasını kapatacağı ve 10 binden fazla çalışanını işten çıkaracağı duyurulmuştu. Toplu sözleşme çerçevesinde var olan işten çıkarmama garantisi VW yönetimince Eylül ayında iptal edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Volkswagen'da yeni grev kapıda Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:55