Samanyolu Haber /Gündem / 'Volkswagen'de Türkiye'ye yeni veto krizi' iddiası /03 Kasım 2019 13:24

'Volkswagen'de Türkiye'ye yeni veto krizi' iddiası

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de açacağı duyurulan üretim tesisi yılan hikayesine dönmek üzere.

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Düşük maliyetler nedeniyle Volkswagen'in yatırımı Türkiye'ye yapmak istediği ancak Türkiye tercihinin önünde Avrupa Birliği kaynaklı başta olmak üzere kimi engeller bulunduğu belirtiliyor.

Son olarak, şirketin işçi temsilcilerinin yatırım kararını veto etme hazırlığı içinde oldukları haberleri medyaya yansıdı. 

Gerekçe ise Türkiye'nin Kuzey Suriye askeri harekatı.

Bu nedenle, işçi temsilcilerinin 15 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda yatırım kararını veto etmesi bekleniyor.

Otomotiv devinin Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırım miktarı 1.3 milyar euro.

Habere göre, Volkswagen’in Küresel İş Konseyi Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Bernd Osterloh, işçi temsilcilerinin veto niyetiyle ilgili, "Net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına güç kullanarak ulaşmak istediği sürece, işçi temsilcileri yatırım kararına karşı çıkacak" dedi.

Alman otomotiv devinin Türkiye’deki fabrikasının kapasitesi yıllık 300 bin araç olacak. Volkswagen bu fabrikayı Türkiye ve Ortadoğu pazarında genişlemek için kullanmayı planlıyor.

Şirketin Baş mali yöneticisi Frank Witter, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada siyasi durumu ve gelişmeleri izlediklerini belirterek alternatif aramak için zaman baskısı bulunmadığını söyledi.

Şirketin gelecek beş yıllık yatırım kararları 15 Kasım’da gerçekleşecek toplantıda masaya yatırılacak.
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