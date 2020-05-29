Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen'den 2.1 milyar euroluk satın alma /29 Mayıs 2020 13:29

Volkswagen'den 2.1 milyar euroluk satın alma

Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co. Ltd. şirketinin yüzde 26 hissesini satın almak için de 1,1 milyar avro ödeyecek. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, iki Çinli elektrikli araç şirketine 2,1 milyar avro yatırım yapacağını bildirdi.

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Volkswagen AG tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki elektrikli araç üretiminde ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group Holding'in -JAC Motors - yüzde 50'sini satın almayı planladığı duyuruldu.

Ayrıca Volkswagen'in Çin'deki JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen’deki hisse payını da yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltecek. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar avro ödeme yapacak.

Ayrıca, Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co.Ltd. şirketinin yüzde 26 hissesini satın almak için 1,1 milyar avro ödeyecek.

Anlaşmayla Volkswagen ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olurken, satın almaların gerekli izinler alındıktan sonra 2020’nin
sonunda tamamlanması bekleniyor.

Volkswagen'in açıklamasında, Çin'deki ortak şirket JAC Volkswagen’in 2025’e kadar 5 elektrikli model daha planladığı ve bunun için bir otomobil üretim üssü kurulacağı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkswagen (VW) Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Güçlü ortaklarla Volkswagen’in, Çin'deki “elektrifikasyon stratejisini” güçlendirdiğini belirterek, "Elektrikli otomobil segmenti hızla büyüyor. Aynı zamanda JAC Volkswagen için büyük bir potansiyel sunuyor. Gotion'daki stratejik yatırımımızla Çin'de batarya hücrelerinin üretiminin gelişimini aktif olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Volkswagen ayrı bir basın açıklamasıyla da ABD'li üretici Ford ile ticari araçlar üretimi, otonom ve elektrikli otomobilleri geliştirmesine yönelik Temmuz 2019'da duyurulan birçok projenin Volkswagen Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.
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