Samanyolu Haber /Dünya / Volkswagen'den Apple'a cevap: O kadar kolay değil /16 Şubat 2021 11:20

Volkswagen'den Apple'a cevap: O kadar kolay değil

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın otomotiv piyasasına adım atmaya hazırlanmasının yankıları sürüyor. Konu ile ilgili konuşan Volkswagen’in CEO'su Herbert Diess Apple'ın bir gecede 2 trilyon dolarlık otomobil endüstrisini geçemeyeceğini belirtti.

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iPhone, iPad ve bilgisayar ürünleriyle tüm dünyada milyonlarca insana ulaşan Apple gözünü yollara dikmiş durumda.

Apple Car'dan dolayı endişe duymadıklarının altını çizen Volkswagen’in CEO'su Herbert Diess, açıklamasında "Otomobil endüstrisi tek bir hamlede devralabileceğiniz tipik bir teknoloji sektörü değil" ifadesine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası haber ajansı Reuters şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceğini duyurmuştu.

CNBC ise adını açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberde Apple'ın Hyundai ile görüşmelere başlandığı bilgisine yer vermişti.

Aynı habere göre, Apple Hyundai'nin dışında pek çok otomotiv şirketi ile üretim için görüşmeler yürütüyor.

İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan projede yıllarca bir gelişme yaşanmamıştı.

Apple 2018 yılında eski Tesla çalışanı Doug Field'ı transfer etmişti. Field aylar içerisinde eski projede yer alan 190 kişiyi kovmuştu.
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