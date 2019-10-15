Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen'den şok edici Türkiye kararı /15 Ekim 2019 09:09

Volkswagen'den şok edici Türkiye kararı

Alman basınında yer alan iddiaya göre Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı sonrası Volkswagen, Manisa'da kuracağı fabrika projesini erteledi.

SHABER3.COM

ahvalnews.com'un Alman handelsblatt.com sitesinden aktardığı habere göre Volkswagen, Manisa'da kuracağı fabrika projesini erteledi. Fabrikanın Manisa'da kurulmasına Bulgaristan ve diğer AB ülkelerine göre daha ucuz ve satış imkanları fazla olduğu için karar verilmişti.

Volkswagen VW yönetiminin kararını değiştirdiğini öne süren Handelsblatt; Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeyine gelmesiyle durumun temelden değiştiğini yazdı. Gün içinde VW'den elde ettikleri bilgilere göre sözleşmeye imza atılmaktan vazgeçildiğinin belirtildiği haberde şu ifadeler de yer alıyor:

"Türkiye şu anda Suriye'nin kuzeyindeki savaş nedeniyle uluslararası arenada ağır bir şekilde eleştiriliyor. Alman hükümeti bu Pazartesi askeri operasyona derhal son verilmesi çağrısında bulundu."

New York ve Londra Merkezli Global Danışmanlık Şirketi TENEO’nun Başkan Yardımcısı Wolfango Piccoli Manisa'daki fabrika erteleme kararına dair şu yorumu yaptı:

"Volkswagen’in Manisa’da (4000 iş) yeni bir fabrika açma kararını erteleme kararı aldığı doğruysa, bu Türkiye’ye Trump’ın “büyük yaptırımlarından” daha fazla zarar verir. "
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