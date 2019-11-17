Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen'den Türkiye açıklaması /17 Kasım 2019 11:53

Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Suriye'deki askeri harekât sonrası Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Türkiye'de fabrika kurmamaları durumunda planlarına açıklık getirdi.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Diess, “Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz” ifadesini kullandı.

Volkswagen'in yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen'in Suriye saldırısından dolayı Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu açıklamasının ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya yatırıma talip olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD)  eski Başkanı Alper Kanca ise Volkswagen'in sene sonuna kadar fabrika kararı için bekleyeceğini belirtti.

Bir süredir Türkiye’de fabrika kurup kurmayacağı tartışılan dünya otomotiv devi Volkswagen'ın, ekim ayında Türkiye’deki merkezini kurduğu belirtiliyordu.

Volkswagen'in kurduğu şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Tartışma yaratan konulardan biri de Volkswagen’in artık Avrupa’da üretemeyeceği ve hatta satamayacağı dizel ve benzinli araçları getirip Türkiye’de üreteceği, bununla havayı, suyu ve toprağı kirleteceğine dair dikkat çekilmesiydi.
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