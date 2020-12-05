Volkswagen'den Türkiye itirafı: 'Siyasi nedenlerden dolayı vazgeçtik'

Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’e konuşan Diess, şirketin iş konseyinin siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’de fabrika kurulmasına karşı olduğunu söyledi.







Euronews Türkçe' nin aktardığına göre Diess, şirket hissedarlarının da Türkiye’deki siyasi durumdan edişe duyduğunu aktardı.





İş konseyinin desteği olmadan fabrika kurma projesini, yönetim kurulunda kabul ettiremeyeceklerini ifade eden ve bu karardan üzüntü duyduğu kaydeden Diess, “Ben orada fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim, Türkiye’de yeni fabrikayı açabilirdik ve orada koşulların düzelmesine katkımız olabilirdi. Türkiye jeo-stratejik açıdan Avrupa’nın vazgeçebileceği bir ülke değil” dedi.





Alman yönetici, "Ben AB ve Alman hükümeti ile Türkiye konusunda farklı düşünüyorum. Biz Türkiye'yi AB'ye entegre edip, bu ülkedeki gücümüzü artırma konusunda daha iyisini yapabilirdik." ifadesini kullandı.





Volkswagen, temmuz ayında Manisa'ya kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Şirket açıklamasında 1 milyar euro yatırım ile kurulması planlanan projenin iptal edilmesine "koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan talep düşüklüğünü" gerekçe göstermişti.





Markanın Passat ve platform kardeşi Skoda Superb modellerinin üretilmesini de planladığı Manisa fabrikası, daha çok lojistik ve ucuz işgücü nedenleri ile ön plana çıkmıştı.





Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu.