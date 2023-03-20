Volkswagen'e kötü haber: Rusya'daki tüm varlıkları donduruldu

Rusya'da mahkeme, Rus otomobil üreticisi GAZ'ın açtığı davada Almanya'nın Volkswagen Group (VW) şirketinin ülkedeki tüm varlıklarının dondurulmasına karar verdi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre GAZ şirketi, Volkswagen Group’un Ağustos 2022’de iş birliğini sona erdirmesinin ardından Alman otomobil üreticisi aleyhine dava açmıştı. İş birliğinin sona ermesi ile 15,6 milyar ruble (190 milyon evro) zarar ettiğini açıklayan GAZ'ın açtığı davada kararını açıklayan mahkeme, 17 Mart'ta GAZ lehine karar vererek, Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarının dondurulmasına hükmetti.





Ne olmuştu?

Volkswagen, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımları sonrası Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı. GAZ daha önce Nizhny Novgorod fabrikasında VW için araçlar üretmişti.





Bu arada, Volkswagen, Moskova'nın güneyindeki yıllık 225 bin araç üretim kapasitesine sahip Kaluga'daki fabrikasını satmaya çalışıyordu. Fabrika’da üretim Mart 2022'de durdurulmuştu. Volkswagen, geçen yıl, Rusya'da yaklaşık 42 bin otomobil ve 1.500 ticari araç sattı. Grubun satışları 2021 yılına göre yüzde 80 geriledi.