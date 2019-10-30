Volkswagen'e Yunanistan da talip oldu

Alman otomotiv devi, Suriye'ye yapılan askeri harekat sonrası Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika yatırımıyla ilgili nihai kararı ertelediğini duyurmuştu.







Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis ERT devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada VW’nin yeni fabrikasıyla ilgilendiklerini duyurdu.





Georgiadis “Size tek söyleyebileceğim şey Yunan hükümetinin, Başbakanın ve Kalkınma Bakanı olarak benim ve Bakan Yardımcım Fragogiannis’in bu konuya yoğun bir ilgi gösterdiğimizdir. Ancak açıklama yapabilmem için somut sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Yunanistan’ın da yeni fabrikaya talip olduğunu söyleyebilirim” dedi.





Türkiye’ye yeni fabrika kurma kararını durduran Almanlar, 1,5 milyar eurouk yatırım için başka ülkelere yönelme kararı almıştı. Kurulacak yeni fabrikada VW’nin Passat ve Skoda Superb modelleri üretilerek doğu Avrupa’daki ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.