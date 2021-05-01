Volkswagen'in 1 Nisan'da yaptığı şaka başına bela oldu

Der Spiegel'in haberine göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Voltswagen şakasının markanın hisse senedi fiyatını etkileyip etkilemediğini belirlemek için Volkswagen'in Kuzey Amerika şubesi hakkında bir soruşturma başlatmaya karar verdi.





Volkswagen'in dizel skandalı nedeniyle aldığı mali cezalar kadar ağır olmasa da, eğer Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu soruşturma sonucunda firma aleyhine bir karara varırsa, yine ceza ödeyecek gibi görünüyor. Benzer bir olay, iki yıl önce Elon Musk'ın "Finansman Güvenceye Alınmıştır" tweeti sonrası Tesla'nın da başına gelmişti.





Voltswagen şakası, bir şirkete kızmak için saçma bir neden gibi görünebilir ancak Volkswagen'in şaka olup olmadığı sorulduğunda basına kasıtlı olarak yalan söylemesi ve şakasını meşru bir isim değişikliği olarak göstermeye çalışması, zaten Dieselgate nedeni ile zor anlar yaşamış ve saygınlığını geri kazanmak için yıllarca uğraşmış olan firmanın başını epey ağrıtacak gibi görünüyor. Volkswagen yetkilileri konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.