Volkswagen'in eski CEO’ları şirkete servet ödeyecek

VW'den yapılan açıklamaya göre, şirketin dizel skandalına ilişkin Winterkorn'dan talep ettiği tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.





Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon euro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO’su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler’in 4,1 milyon euro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch’in 1 milyon euro ve eski Porsche CEO’su Wolfgang Hatz’ın 1,5 milyon euro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



