Volkwagen'den rekor maaş!

Alman otomotiv devinin yurt dışı fabrikalarındaki 1.000 ila 1.200 euro maaş ortalamaları göz önünde bulundurarak aynı şartların Türkiye’de de geçerli olmasının beklendiği ifade ediliyor.





Buna göre aylık 7 bin 500 bin TL'ye kadar çıkacak maaş skalasından bahsediliyor. Aylardır konuşulan 1,3 milyar euroluk yatırımın Türkiye'ye yapılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.





943,5 MİLYON LİRA SERMAYELİ ŞİRKET KURDU





Alman otomotiv devi, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurmak üzere.





Henüz resmi açıklama gelmese de şirketin merkez adresi ise KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre / Manisa olduğu kaydediliyor.





1,3 milyar euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanan fabrikada Skoda'nın Karok, Seat'ın ise Ateca modelinin üretilmesi planlanıyor.





Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 5 bin personel istihdam edilecek.





YILLIK TOPLAM KAPASİTE 700 BİN ADET





Volkswagen Manisa'da kuracağı fabrikada yılda 700 bin adet araç imal edecek.





Firmanın sevilen modeli Passat ile birlikte 1991'de Volkswagen grubu tarafından satın alınan Skoda modellerinin üretileceği fabrikada üretimin yüzde 20'si Türkiye pazarına sunulacak.





Üretimde yüzde 80'lik pay ise ihracata ayrılmış durumda.