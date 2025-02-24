Von der Leyen 3,5 milyar euroluk paketle Kiev'de

Von der Leyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e yaptığı bu dokuzuncu ziyarette, Ukrayna'nın zor durumdaki bütçesine ek likidite sağlamak ve yerli sanayiden askeri teçhizat alımını kolaylaştırmak için 3.5 milyar euroluk mali yardım paketi açıklaması bekleniyor. Bu yardım, Avrupa Birliği'nin 2024 yılı başında planladığı 50 milyar euroluk daha büyük bir yardım fonunun avansı niteliğinde.



ABD'nin müzakere girişimleri



Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereler için yaptığı büyük atak ile Avrupalı müttefiklerini sarstığı bir dönemde gerçekleşti. Trump'ın bu hamlesi, aceleye getirilmiş bir anlaşmanın tüm kıtayı Kremlin'in yayılmacılığına karşı savunmasız bırakabileceği endişelerini körükledi. Avrupa başkentleri, Trump'ın Ukrayna ve Rusya arasında bir barış süreci başlatma girişimlerinin üç yıllık transatlantik politikayı altüst etmesini endişeyle izliyor.



Avrupa'nın tepkisi



Von der Leyen, Ukrayna ve Moldova'nın yıl sonuna kadar bloğun elektrik piyasasına entegre edilmesine yönelik bir girişimi de açıklayacak. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi diğer Batılı liderler de bu önemli yıldönümünde Ukrayna'nın başkentinde olacak. Liderler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir araya gelerek dayanışma ve desteklerini bir kez daha teyit edecek.



Trump'ın açıklamaları ve tepkiler



Trump'ın Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelendirmesi ve işgalden Rusya'yı değil Ukrayna'yı sorumlu tutmasının ardından gerilim tırmanıyor. Kremlin'in söylemleriyle örtüşen bu açıklamalar Avrupa'da öfkeye yol açtı ve Trump'ın barış görüşmelerini yönetme kabiliyeti ya da isteği konusunda ciddi şüpheler uyandırdı. Tepkilere rağmen Cumhuriyetçi Başkan sözlerini yumuşatmaya yanaşmadı. Trump, "Yıllardır bu adamın (Zelenskiy) şehirlerinin yıkılmasını, insanlarının öldürülmesini, askerlerinin yok edilmesini izliyorum," dedi. "Yıllardır izliyorum ve hiçbir kartı olmadan müzakere etmesini izliyorum. Elinde hiçbir kart yok ve bundan bıkıyorsunuz. Sadece bıkıyorsunuz. Bıktım artık."



Gelecek planları



Zelenskiy, ülkesi için barış ve NATO üyeliği anlamına gelmesi halinde cumhurbaşkanlığından istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı. Trump'ın 12 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müttefikleriyle koordinasyonsuz bir şekilde 90 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmasından bu yana Brüksel, çıkarlarının ve endişelerinin dikkate alındığından emin olmak için hızla gelişen olaylar zincirinde yerini bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Avrupalı liderler arasında safları sıklaştırmak ve siyasi birliği sağlamlaştırmak amacıyla yapılan telefon görüşmeleri ve toplantılarla diplomatik bir hareketlilik yaşandı. Halihazırda başka görüşmeler de devam ediyor: Macron, Trump ile yüz yüze görüşmek üzere Washington'a uçacak ve Costa 6 Mart'ta 27 AB liderinin katılacağı acil bir zirveye ev sahipliği yapacak. Bu zirve sırasında von der Leyen, blok genelinde silah üretimini ve savunma kabiliyetlerini arttırmak için "kapsamlı bir plan" sunmayı planladığını ve bunun Rus birliklerine karşı mücadeleye yeni silahlar getirerek Ukrayna'ya da "fayda sağlayabileceğini" söyledi.