Von der Leyen: Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıyayız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap ederek, Avrupa'nın güvenliği ve savunmasıyla ilgili son durum üzerine değerlendirmelerde bulundu. Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıya olunduğunu ve Rusya'nın Avrupa'nın tümünden daha fazla savunma üretimi yaptığını belirterek, üye ülkelere savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3'ünün üzerine çıkarma çağrısı yaptı.





'KURDUĞUMUZ HAYALLERİN ÇOĞU PARAMPARÇA OLUYOR'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, "Avrupa'nın güvenliğinde bir krizle karşı karşıyayız. Ancak Avrupa'nın her zaman krizler içinde inşa edildiğini biliyoruz" diye konuşan Von der Leyen, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak, güçlü bir pozisyondan barış elde etmenin ve Avrupa'nın savunması için ortak adım atma zamanının geldiğini söyledi.





Von der Leyen, "Avrupa güvenlik düzeni sarsılıyor ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra kurduğumuz hayallerimizin çoğu paramparça oluyor" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazıları Rusya'nın Avrupa'nın ekonomik ve güvenlik mimarisine entegre edilebileceğine inanıyordu. Diğerleri ise ABD'nin tam korumasına sonsuza kadar güvenebileceğimizi umuyordu ve bu nedenle gardımızı indirdik."





'PUTİN'E GÜVENİLEMEZ, O SADECE CAYDIRILABİLİR'

"Hayallerde yaşama zamanı sona erdi" diyen Von der Leyen, "Şimdi Avrupa, (ABD Başkanı Donald Trump tarafından) kendi savunmasını daha fazla üstlenmeye çağrılıyor. Uzak bir gelecekte değil, bugünden itibaren, kademeli adımlarla değil, durumun gerektirdiği cesaretle. Avrupa savunmasında bir yükselişe ihtiyacımız var ve buna hemen ihtiyacımız var."





AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen savunmanın yükselişine yönelik bu ihtiyacın Avrupa'nın kendi güvenliği kadar Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılama ve bu ülkeye sağlam güvenlik garantileri sağlama gereksiniminden de kaynaklandığı söyledi.





Von der Leyen, "Putin, düşman bir komşu olduğunu defalarca kanıtladı. Ona güvenilemez. O sadece caydırılabilir. Rusya'nın askeri kompleksinin bizimkinden daha fazla ürettiğini biliyoruz. Askeri harcamalara gerçek anlamda bakarsak, Kremlin tüm Avrupa'nın toplamından daha fazla harcama yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.





'SAVUNMA HARCAMALARINI YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNE ÇIKARMALIYIZ'

Avrupa'nın GSYH'ye oranla yüzde 2'den bile daha az savunma harcaması yaptığına dikkati çeken Von der Leyen, "Bugün yapılan tüm analizler, Avrupa bütçesinin tamamına bakıldığında yüzde 3'ün üstüne çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.





Von der Leyen, "Rearm Europe" ismini verdiği Avrupa'yı silahlandırma konusunda geçen hafta Avrupa Birliği liderlerine sunduğu yasa teklifinden söz ederek, 150 milyar eurosu ortak tedarik için olmak üzere üye ülkelere toplam 800 milyar euroya kadar mali destek sağlanmasının planlandığını anımsattı. 'Gelişmiş hava savunması, insansız hava araçları, füzeler ve mühimmat, stratejik kolaylaştırıcılar, askeri hareketlilik, siber, yapay zeka' gibi ihtiyaçlara dikkati çeken Von der Leyen, şunları kaydetti:





"Hepimiz hiç şüphesiz daha barışçıl zamanlarda yaşamayı dileriz. Ancak endüstriyel gücümüzü açığa çıkarırsak, bize zarar vermek isteyenlere karşı caydırıcılığımızı yeniden sağlayabileceğimizden eminim. Kıtamızda barışı, birlik ve güç yoluyla güvence altına alacak bir Avrupa savunma birliği kurmanın zamanıdır."