Von der Leyen’den çocuklara sosyal medya yasağı istedi

Von der Leyen, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte konuştu. Avustralya, 16 yaş altı için sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu. Von der Leyen, “Gençlerin sigara içmeden, alkol almadan ya da yetişkin içeriklere erişmeden önce belli bir yaşa gelmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Aynısı sosyal medya için de geçerli” ifadelerini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı, uzmanlardan oluşacak bir panel kuracağını ve ebeveynler, öğretmenler ve gençlerle görüşerek “hangi adımların mantıklı olacağını” değerlendireceğini söyledi.



AB, zararlı içerikle mücadelede dünyanın en katı kurallarına sahip bölgelerden biri. Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta dahil büyük sosyal medya şirketleri, özellikle çocukların güvenliği konusunda inceleme altında.



Fransa, Yunanistan ve İspanya, bu yıl içinde “dijital reşitlik yaşı” belirlenmesini önermişti. Brüksel başlangıçta bu öneriye mesafeli yaklaşmış, kararın üye ülkelere bırakılması gerektiğini savunmuştu.



Ancak Fransa, 2023’te kabul ettiği yasayla 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medyaya ebeveyn izni olmadan girmesini yasaklamıştı. Fransız milletvekilleri ayrıca 15-18 yaş arasındaki gençler için gece 22.00’den sabah 08.00’e kadar “dijital sokağa çıkma yasağı” getirilmesini tartışıyor. Özellikle TikTok’un, gençlere zararlı içerikler yaydığı gerekçesiyle mercek altında olduğu belirtiliyor.



AB’nin dönem başkanı Danimarka da konuyu öncelikleri arasına aldı. Ayrıca Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya ve İspanya, çocukların yaşını doğrulayan uygulamalar geliştirmek için ortak bir pilot proje yürütüyor. Ulusal uyarlamalarının önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanıyor.