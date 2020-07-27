VPN'e bile tahammülleri yok!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yarın müzakere edilmesi beklenen ve sosyal medyayı fiilen kapatacağı için eleştirilen kanun teklifi de Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) tatmin etmedi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek." dedi.

Yıldız, devletlerin internetteki kontrolsüz içerikleri denetleyerek toplumu korumak mecburiyetinde olduğunu iddia etti.





İnsanların Twitter üzerinden tartıştığını, Facebook üzerinden sohbet ettiğini ve Instagram üzerinden sosyal hayatlarını sürdürdüğünü ifade eden Yıldız diğer taraftan VPN ile erişimin de yasaklanmasını istedi.





ERİŞİM ENGELİ İÇİN 48 SAAT SÜRE





Yıldız kanun teklifinin kabul edilmesi hâlinde 1 milyondan fazla kullanacısı olan sosyal medya şirketlerinin içeriğin kaldırılmasına, erişimin engellenmesine yönelik müracaata 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacağını kaydetti.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medyayı "bataklık" diye niteledi.





"Bu yükümlülük yerine getirilmez ise yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon TL'ye kadar para cezası verilebilecektir." diyen Yıldız reklam yasağının ihlali durumunda da bant genişliği kademeli olarak daraltılacağını belirtti.





Uzmanlar bant genişliğinin yüzde 95'e kadar daraltılmasının videolu ve fotoğraflı mesajların paylaşımını imkânsız hâle getireceğini vurguluyor.





MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: VPN ÜZERİNDEN ERİŞİM KAPATILMALI





Yıldız, şu ifadelere yer verdi: "Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir."